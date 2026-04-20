Barracas Central-Belgrano, cosa giocare tra Goal e No Goal

Liga Profesional, ovvero la massima serie argentina, in evidenza. Manca solo qualche giornata al termine della stagione regolare del torneo di Apertura e nel gruppo B (le 30 squadre del campionato sono divise in due gironi da 15) il Rivadavia è già sicuro del biglietto per i playoff. Anche River Plate (ko ieri nella super sfida col Boca, gol di Paredes) e Argentinos Jrs sono a un passo dal traguardo mentre dietro c’è ancora lotta per cercare di rientrare nelle prime otto della graduatoria.