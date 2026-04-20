Pronostico Central Cordoba-Platense, la "tentazione" da 3 volte la posta

Almeno tre reti in partita? Che quota!

Non è invece un match d’alta quota quello tra la compagine di Santiago del Estero e quella di Vicente Lopez anche se la seconda, al momento fuori dalle prime otto, potrebbe ancora aspirare a un posto nei playoff (il Central Cordoba è invece penultimo e non sembra avere più alcuna possibilità).

Davvero striminzito il dato relativo alle reti con il Central Cordoba che, finora, in 13 giornate ne ha realizzate soltanto 6 (incassandone però ben 16) mentre la Platense di reti ne ha messe a segno 7 subendone in tutto... 8 (seconda migliore difesa del torneo). Con questi numeri l’undici ospite ha fatto registrare 10 volte l’Under 2,5 nell’arco delle ultime 10 partite di campionato disputate mentre il Cordoba ne ha collezionati 10 nelle ultime 12.

Chi se la sente potrebbe pensare che è venuto il momento di cambiare con l’Over 2,5 in lavagna al triplo della posta su Eplay24, Snai e NetBet.