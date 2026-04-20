Pronostico Inter-Como, ecco chi andrà in finale di Coppa Italia per i bookie

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Inter e Como ripartono da un risultato di parità (0-0) nella loro semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì sera al Meazza. Un confronto che arriva a distanza di soli nove giorni dal match di campionato giocato al Sinigaglia e vinto 4-3 dalla squadra di Chivu. Ecco quote e pronostico di Inter-Como.
Comparazione quote: Inter-Como Goal
In quell’occasione il Como ha segnato ben 3 reti contro l’Inter ma non ha vinto. Una vera beffa. Senza contare che la vittoria resta un tabù che si ferma solo al 1985, quando i lariani (in casa) vinsero 1-0 contro l’Inter. La capolista della Serie A ha segnato dodici gol nelle ultime tre partite e ha lo scudetto virtualmente cucito sul petto. Fabregas però ci crede e punta alla finale dopo aver eliminato nei quarti il Napoli di Conte: trionfo ai rigori dopo l’1-1 al triplice fischio. Venezia e Torino le “vittime” dell’Inter in Coppa Italia, entrambe si sono consolate segnando una rete ai nerazzurri. Non due episodi isolati: in quattro delle ultime cinque gare giocate da Calhanoglu e compagni si è visto l'esito Goal. Possibile che, a prescindere da chi accederà alla finale di Coppa Italia, a San Siro entrambe vadano a segno? Su Eplay24 e Betsson il Goal è quotato a 1.73 mentre Sisal si ferma a 1.72. Nerazzurri considerati favoriti, dai bookie, per la vittoria al 90’: il segno 1 vale 1.75, segno X a 3.85 mentre il 2 è a 4.50.
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