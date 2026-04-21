Pronostico Real Madrid-Alaves, al Bernabeu è atteso il ritorno di...

Sette giornate alla fine del campionato e per il Real Madrid la situazione adesso è davvero molto complicata. Il Barcellona è primo con ben nove lunghezze di vantaggio e per le Merengues il recupero appare difficile se non, addirittura, impossibile. Solo nelle ultime due giornate i catalani hanno preso 5 punti ai madridisti che hanno prima perso a Maiorca (1-2) e poi pareggiato in casa con il Girona (1-1) mentre i blaugrana hanno fatto bottino pieno. Si dirà che i due ultimi risultati del Real sono arrivati entrambi prima del doppio confronto di Champions con il Bayern e che, quindi, la concentrazione era rivolta alla più prestigiosa competizione europea. Ma anche lì è stato un flop con i campioni di Germania che hanno vinto sia all’andata, al Bernabeu, per 2-1 e poi al ritorno per 4-3.