Premier League, il pronostico di Brighton-Chelsea

Quote e pronostico Brighton-Chelsea: Goal

Stasera il club londinese va a fare visita al Brighton che è soltanto un punto più indietro e all’Amex Stadium può succedere davvero di tutto. Se si esclude il 7-0 in Fa Cup al modesto Port Vale i “Blues” non segnano una rete da 5 gare di fila, 5 ko con ben 11 reti subìte. Forse è giunto il momento di guardare in direzione del Goal: quota 1.52 su Eplay24, Vincitu e Sisal.