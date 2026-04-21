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Premier League, il pronostico di Brighton-Chelsea

I Blues non segnano una rete da cinque gare di fila
1 min
Brighton-ChelseaPremier Leaguequote
Premier League, il pronostico di Brighton-Chelsea© Getty Images

Altro che Champions League! Il Chelsea quest’anno rischia di restare addirittura fuori dalle competizioni europee visto che, a 5 giornate dalla fine, occupa il sesto posto in campionato a pari merito con Brentford e Bournemouth. 

Quote e pronostico Brighton-Chelsea: Goal

Stasera il club londinese va a fare visita al Brighton che è soltanto un punto più indietro e all’Amex Stadium può succedere davvero di tutto. Se si esclude il 7-0 in Fa Cup al modesto Port Vale i “Blues” non segnano una rete da 5 gare di fila, 5 ko con ben 11 reti subìte. Forse è giunto il momento di guardare in direzione del Goal: quota 1.52 su Eplay24, Vincitu Sisal.

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