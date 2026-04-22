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Pronostico Burnley-Manchester City, con tre punti Guardiola aggancia l'Arsenal in vetta alla classifica

Allo stesso tempo, la sconfitta decreterebbe la retrocessione dei “Clarets" in Championship
1 min
Manchester CityquotePremier League
Pronostico Burnley-Manchester City, con tre punti Guardiola aggancia l'Arsenal in vetta alla classifica© Getty Images

In Premier League il momento è arrivato, sia in testa che in coda. Stasera si gioca Burnley Manchester City con l’undici di Guardiola che, dopo un lungo inseguimento, può agganciare l’Arsenal in testa alla classifica (e magari scavalcarlo vincendo con almeno 2 reti di scarto) e quello di casa che, con una sconfitta, sarebbe matematicamente retrocesso in Championship (gli resterebbero solo 4 partite con 13 lunghezze di distanza dal West Ham attualmente quart’ultimo). 

Comparazione quote Burnley-Manchester City: parziale/finale 2/2

La differenza, sotto il profilo tecnico, tra le due squadre è enorme e il 2 di conseguenza paga pochissimo: valutazione che si attesta sull’1.15. Si può migliorare la quota considerando sempre il 2 ma sia al 45’ che al 90’: il parziale/finale 2/2 vale 1.52 per Sisal, 1.47 per Eplay24, 1.43 per Vincitu.

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