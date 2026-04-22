Pronostico Barcellona-Celta, i blaugrana vogliono suonare la nona sinfonia

Pronostico e quote Barcellona-Celta: 1+Over 2,5

Il Barcellona torna in campo dopo la movimentata eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid e dovrebbe riprendere la sua serie di vittorie consecutive. Al momento siamo a 8 ma, come Beethoven, i blaugrana si apprestano a suonare stasera la nona sinfonia. Ci stanno sia l’1 che l’Over 2,5 anche in “combo” tra loro: quota 1.47 su Sisal, 1.45 su Eplay24, e Betsson.