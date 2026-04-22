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Rayo-Espanyol, statistiche e quote: ecco il segno che può meritare fiducia

Ospiti in crisi nera: nessuna vittoria da ben 14 partite di fila!
1 min
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Rayo-Espanyol, statistiche e quote: ecco il segno che può meritare fiducia© EPA

Nell'ambito della 33a giornata di Liga ci sono partite importanti anche in chiave salvezza/retrocessione. Una di queste è Rayo-Espanyol, in programma giovedì 23 aprile alle ore 20: ecco quote e pronostico del match.

Vince il Rayo? Quota interessante per il segno 1

Dopo un ottimo avvio di stagione l'Espanyol è entrato in una crisi che sembra irreversibile: nessuna vittoria nel girone di ritorno e digiuno che dura da ben 14 partite: 5 pareggi e 9 sconfitte. Il Rayo ha raggiunto le semifinali di Conference League e in campionato ha perso solo 2 volte negli ultimi 9 turni. In presenza di questi dati sembra doveroso concedere fiducia al segno 1 del Rayo: quota 2.12 su Eplay24, 2.10 su Eurobet, 2.05 su Snai.

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