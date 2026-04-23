Pronostici Liga, in Levante-Siviglia occhi puntati su...

Mai come quest’anno la lotta per non retrocedere ne LaLiga è apertissima e dall’esito molto incerto. Dall’Oviedo ultimo al Girona undicesimo ci sono metà delle squadre dell’intero campionato racchiuse in soli 9 punti e nessuna, da qui alla fine, sembra in grado di tirare in anticipo un respiro di sollievo.

Comparazione quote Levante-Siviglia: segno 1

Levante e Siviglia, di fronte nella prima serata di oggi (ore 19.00), appartengono entrambe a questo gruppo con la prima, penultima in classifica, che ha 5 lunghezze di ritardo sulla seconda. L’esito del match, a questo punto, diventa di fondamentale importanza per entrambe poiché il Levante, vincendo, avvicinerebbe gli avversari (guadagnando anche su chi al momento sta in mezzo) mentre il Siviglia, con i 3 punti, si porterebbe a distanza di maggior sicurezza dalle ultime tre della classe. Tutto può ovviamente accadere ma per provare a decifrare l’incontro il rendimento recente potrebbe fare la differenza. Il Levante, nelle ultime 6 esibizioni, ha perso soltanto una volta (due giornate fa) a San Sebastian contro la Real Sociedad collezionando, per il resto, 2 pareggi e 3 vittorie. Il Siviglia, nello stesso arco di partite, ha vinto solo all’ultima uscita (battuto sorprendentemente l’Atletico Madrid che però era reduce dalla battaglia del Camp Nou con il Barcellona in Champions League e subito dopo aveva il match di ritorno con i blaugrana che precedeva di pochissimo la finale di Coppa de Re) dopo aver fatto registrare, nell’ordine, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Tornando al campionato il quadro è completato dal risultato dell’andata ai primi di quest’anno, un 3-0 a Siviglia in favore del Levante. Il calcio non è solo una questione di logica ma, con i dati a disposizione, probabilmente è l’1 a meritare maggiore considerazione in sede di pronostico. La vittoria del Levante è quotata a 2.45 da Eplay24 e Sisal, a 2.44 da DomusBet.