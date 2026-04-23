LIga, pronostico Multigol per Oviedo-Villarreal

Pronostico Oviedo-Villarreal: Multigol 1-3

Un’ultima della classe che fino a poco tempo fa era... ultimissima (a distanza siderale da chi le stava davanti) ma che nell’ultimo periodo ha invece cambiato marcia collezionando 10 punti nelle ultime 5 esibizioni portandosi adesso a sole poche lunghezze di distanza dalla quart’ultima. L’occasione per migliorare ulteriormente questa posizione dipende dall’esito del match di stasera.

Un match difficile ma non impossibile non solo per quanto detto all’inizio (il Villarreal rischia di dover lottare con l’Atletico Madrid per il terzo posto ma non rischia il biglietto per la Champions League) ma anche perché il Villarreal in trasferta, soprattutto nell’ultimo periodo, davvero non brilla. Nelle ultime 9 esibizioni lontano dallo stadio de La Ceramica, infatti, ha vinto soltanto 2 volte con l’aggiunta di 2 pareggi e ben 5 sconfitte. L’Oviedo, nelle ultime 10 partite casalinghe, ha invece perso solo 2 volte collezionando, per il resto, 5 pareggi e 3 vittorie (con ben 9 esiti Under 2,5 e solo 1 Over 2,5 in corrispondenza del ko con l’Athletic Bilbao). Come spesso accade in queste situazioni non è facile decifrare l’esito della sfida e allora, cercando di trovare il miglior compromesso possibile tra tutti gli elementi a disposizione forse, in questo caso, è il Multigol 1-3 che sembra poter andare meglio.

L’ipotesi che Oviedo-Villarreal finisca con minimo una, massimo tre reti totali vale 1.36 per Eplay24, 1.44 per DomusBet e 1.45 per Sisal.