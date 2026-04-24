Avellino-Bari, il pronostico: playoff contro salvezza

A seguire (ore 21.00) sarà la volta di Avellino-Bari, match interessante in chiave qualificazione playoff (gli irpini sono al momento fuori dagli spareggi per un punto) e in chiave salvezza (i pugliesi sono quart’ultimi a -3 dall’Empoli sest’ultimo e solo a +1 dalle ultime tre che retrocedono direttamente in C senza passare dai playout).