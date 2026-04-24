Serie A, 34a giornata: quote e pronostico di Napoli-Cremonese

Non pervenuto. Così può essere definito il Napoli visto sabato scorso al Maradona contro la Lazio . Come è spesso accaduto di recente gli azzurri sono andati sotto quasi subito (stavolta anziché dopo 35 secondi dopo 6 minuti di gioco) ma, a differenza di tante altre occasioni la reazione, degli ormai quasi ex Campioni d’Italia, non c’è stata. Anzi, la Lazio intorno alla mezz’ora del primo tempo poteva anche raddoppiare (ha sbagliato un rigore con Zaccagni che si è prima fatto parare il tiro da Milinkovic-Savic e poi, sulla respinta, ha tirato altissimo).

Pronostico e quote Napoli-Cremonese: Over 2,5

Ma la seconda rete biancoceleste è stata soltanto rinviata visto che al 57’ Basic ha messo definitivamente ko gli azzurri incapaci di opporsi alle folate offensive avversarie rivelatesi pericolose ad ogni occasione. Per incorniciare la gara basta solo il dato relativo ai tiri in porta... nessuno per il Napoli e 7 per la Lazio. Adesso, nell’anticipo di stasera contro la Cremonese (ore 20.45) l’undici di Antonio Conte deve reagire (è stato agganciato al secondo posto dal Milan). Certo i grigiorossi sono terz’ultimi a pari merito con il Lecce e faranno di tutto per cercare di resistere ma l’ago della bilancia del match sembra pendere dalla parte del segno 1, offerto mediamente a 1.35. Prima di chiudere vale la pena aggiungere che il Napoli viene da 4 Under 2,5 di fila, adesso potrebbe essere l’ora di passare all’Over 2,5.

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