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Pronostici Premier League, cosa giocare in Sunderland-Nottingham Forest

Occhio al numero di reti totali nella sfida in programma allo “Stadium of Light”
1 min
Sunderland-Nottinghamquotepronostico
Pronostici Premier League, cosa giocare in Sunderland-Nottingham Forest© Getty Images

Stasera anche la Premier League ha una partita da disputare. Si tratta di Sunderland-Nottingham di grande importanza soprattutto per la formazione ospite impegnata ad allontanarsi dalla zona retrocessione

Comparazione quote: Over 2,5

Una operazione riuscita negli ultimi tempi con 3 pareggi e 2 vittorie che hanno portato il Forest a +5 dal Tottenham terz’ultimo. Il Sunderland è reduce dal ko con l’Aston Villa e continua a procedere a corrente alternata. In teoria potrebbe ancora sperare in uno dei due ultimi posti che regalano un biglietto per l’Europa ma davanti ci sono troppe squadre e l’impresa sembra poco probabile. 

Più probabile, stasera, l’Over 2,5: quota 2.10 su Elabet e DomusBet, 2.06 su Eplay24.

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