Serie B, pronostico Frosinone-Carrarese: che sfida tra Alvini e Calabro

Comparazione quote Frosinone-Carrarese: segno 1

Se però tra le due squadre ballano 29 punti di differenza in classifica qualche motivo ci sarà: uno di questi è la continuità. In campionato il Frosinone ha perso solo 3 volte su 35 e le due sconfitte interne sono arrivate contro Monza e Venezia, ovvero le uniche due squadre che precedono in classifica i laziali. La Carrarese dopo tre vittorie di fila (precedute da un “digiuno” lungo ben 9 giornate) ha prima perso in casa della Reggianae poi pareggiato 2-2 contro il Pescara. Va detto che solo il Venezia capolista ha segnato più gol del Frosinone (71 contro 67) mentre in trasferta la Carrarese ha subìto 30 gol, peggior difesa esterna tra le prime 15 della classifica. Quote alla mano è una sfida da Goal e da Over 2,5, esiti che il Frosinone ha fatto registrare ben 21 volte in 35 giornate. Il segno più accreditato, alla luce delle motivazioni e per quanto fatto vedere in generale da Frosinone e Carrarese, è l’1: a 1.55 su Eplay24, a 1.58 su Netwin, a 1.60 su Snai.