Pronostici Serie A, partite di domenica: i consigli per Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Como

La domenica di Serie A propone quatro partite, riflettori puntati sulle prime due in ordine temporale. Si parte dalle 12.30 con il lunch match Fiorentina-Sassuolo , alle 15 sarà la volta di Genoa-Como . Per ciascuna di queste sfide una breve analisi e, a seguire, un pronostico .

Fiorentina-Sassuolo - Domenica 26 aprile, ore 12.30

La Fiorentina con 3 vittorie e 3 pareggi non ha mai perso nelle ultime 6 giornate di campionato. Il Sassuolo ha conquistato un solo punto nelle ultime 3 trasferte, 3 gare in cui però i neroverdi hanno sempre trovato la via del gol. Nel match del "Franchi" il pronostico è la combo 1X+Over 1,5: quota 1.58 su Eplay24 e NetBet, 1.50 su Sisal.

Genoa-Como - Domenica 26 aprile, ore 15.00

Il Genoa di Daniele De Rossi ha battuto per 2-1 sia il Sassuolo che il Pisa. Un solo punto conquistato nelle precedenti 3 giornate per il Como. Da provare il Multigol Casa 1-2 al termine del secondo tempo: quota 1.70 su Eplay24 e NetBet, 1.72 su Sisal.