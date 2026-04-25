Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostici Serie A, partite di domenica: i consigli per Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Como

Due gare sotto i riflettori, entrambe valevoli per la 34a giornata di campionato
2 min
Fiorentina-SassuoloGenoa-ComoPronostici Serie A
Pronostici Serie A, partite di domenica: i consigli per Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Como© Agenzia Aldo Liverani Sas

La domenica di Serie A propone quatro partite, riflettori puntati sulle prime due in ordine temporale. Si parte dalle 12.30 con il lunch match Fiorentina-Sassuolo, alle 15 sarà la volta di Genoa-Como. Per ciascuna di queste sfide una breve analisi e, a seguire, un pronostico.

Fiorentina-Sassuolo - Domenica 26 aprile, ore 12.30

La Fiorentina con 3 vittorie e 3 pareggi non ha mai perso nelle ultime 6 giornate di campionato. Il Sassuolo ha conquistato un solo punto nelle ultime 3 trasferte, 3 gare in cui però i neroverdi hanno sempre trovato la via del gol. Nel match del "Franchi" il pronostico è la combo 1X+Over 1,5: quota 1.58 su Eplay24 e NetBet, 1.50 su Sisal.

Genoa-Como - Domenica 26 aprile, ore 15.00

Il Genoa di Daniele De Rossi ha battuto per 2-1 sia il Sassuolo che il Pisa. Un solo punto conquistato nelle precedenti 3 giornate per il Como. Da provare il Multigol Casa 1-2 al termine del secondo tempo: quota 1.70 su Eplay24 e NetBet, 1.72 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS