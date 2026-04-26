Pronostico Lazio-Udinese, ecco chi è favorito per i bookie tra Sarri e Runjaic

Pronostico Lazio-Udinese: 1X+Multigol 1-3

La Lazio è squadra regina del nostro campionato in materia di No Goal e Under 2,5. Esiti con cui, nelle ultime settimane, va d’accordo anche l’Udinese di Zaniolo. I friulani sono reduci dal ko interno con il Parma ma nelle precedenti 6 esibizioni avevano perso solo contro la Juventus e battuto 3-0 il Milan al Meazza. Squadra dunque imprevedibile quella di Runjaic, che al pari della Lazio non ha particolari obiettivi se non quello di chiudere degnamente il campionato. La Lazio la scorsa settimana è andata a vincere con merito al Maradona di Napoli e, per le quote, parte favorita. Il segno 1 è quotato a 2.00 da Eplay24, NetBet e Sisal, il pareggio (visto all’andata, 1-1) paga 3.30 mentre il 2 è tra 3.75 e 4.00. Nelle ultime 7 gare di campionato giocate dai biancocelesti ci sono sempre state minimo una, massimo tre reti totali. Come pronostico di Lazio-Udinese la scelta cade sulla combo 1X+Multigol 1-3: a 1.82 su Eplay24 e NetBet, a 1.75 su Sisal.