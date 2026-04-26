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Pronostico Lazio-Udinese, ecco chi è favorito per i bookie tra Sarri e Runjaic

I biancocelesti vogliono chiudere al meglio una settimana da ricordare: blitz a Napoli e conquista della finale di Coppa Italia
2 min
Lazio-UdineseSarriRunjaic
Pronostico Lazio-Udinese, ecco chi è favorito per i bookie tra Sarri e Runjaic© LAPRESSE

La 34a giornata di Serie A si chiude con il posticipo Lazio-Udinese. Popolo biancoceleste al settimo cielo, la Lazio ha raggiunto la finale di Coppa Italia: le parate ai rigori di Motta contro l’Atalanta hanno permesso a Sarri di accompagnare l’Inter nell’ultimo atto del 13 maggio. Intanto, c’è da onorare al meglio la sfida con gli uomini di Runjaic. Ecco il pronostico di Lazio-Udinese, in programma lunedì 27 aprile alle 20.45. 

Pronostico Lazio-Udinese: 1X+Multigol 1-3

La Lazio è squadra regina del nostro campionato in materia di No Goal Under 2,5. Esiti con cui, nelle ultime settimane, va d’accordo anche l’Udinese di Zaniolo. I friulani sono reduci dal ko interno con il Parma ma nelle precedenti 6 esibizioni avevano perso solo contro la Juventus e battuto 3-0 il Milan al Meazza. Squadra dunque imprevedibile quella di Runjaic, che al pari della Lazio non ha particolari obiettivi se non quello di chiudere degnamente il campionato. La Lazio la scorsa settimana è andata a vincere con merito al Maradona di Napoli e, per le quote, parte favorita. Il segno 1 è quotato a 2.00 da Eplay24NetBet e Sisal, il pareggio (visto all’andata, 1-1) paga 3.30 mentre il 2 è tra 3.75 e 4.00. Nelle ultime 7 gare di campionato giocate dai biancocelesti ci sono sempre state minimo una, massimo tre reti totali. Come pronostico di Lazio-Udinese la scelta cade sulla combo 1X+Multigol 1-3: a 1.82 su Eplay24 e NetBet, a 1.75 su Sisal.

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