Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Premier League, quote e pronostico di Manchester United-Brentford

Red Devils a caccia del successo, utile in chiave Champions. Ospiti con cinque pareggi alle spalle
1 min
Manchester United-Brentfordquotepronostico
Premier League, quote e pronostico di Manchester United-Brentford© EPA

Cinque pareggi nelle ultime 5 partite e niente segno 1 da 11 turni consecutivi (ovvero niente vittoria in casa e niente sconfitta in trasferta) per il Brentford che, in teoria, sarebbe ancora in corsa per il sesto o settimo posto (in Premier regalano l’Europa League uno, la COnference League l’altro). 

Comparazione quote: segno 1 Man United-Brentford

Le “Bees” giocano stasera all’Old Trafford contro un Manchester United che punta a un terzo posto di prestigio (dopo le ultime deludenti stagioni) a patto, però, che non sprechi queste ultime opportunità a disposizione. I “Red Devils”, per la cronaca, sono anche da 8 incontri senza 1 al 45’ ma, primo tempo a parte, è l’1 al 90’ che sembra meritare considerazione.

La vittoria del Man United vale 1.95 per Eplay24, Sisal e DomusBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS