Serie A, quanti gol ci saranno in Cagliari-Atalanta? Il pronostico è sul "Multigol"

Comparazione quote: Cagliari-Atalanta Multigol 1-3

L’Atalanta ha detto addio alla Coppa Italia (eliminata dalla Lazio) e di conseguenza alla Europa League, è ormai a distanza elevata dalla quarta in classifica (e dunque addio anche alla Champions League) con il solo sesto posto ancora possibile e dunque con una speranza di poter ripiegare sulla Conference League ma tutto dipenderà da chi sta davanti visto che, anche per questo traguardo, ci sono un po’ di lunghezze da recuperare. Il primo dei posticipi di stasera mette di fronte proprio i rossoblù e i bergamaschi e per entrambi, per quanto appena detto, il campionato non è ancora finito e c’è la necessità di conquistare punti importanti. Gli isolani, nell’ultimo periodo, hanno visto drasticamente crollare il loro rendimento. Una sola vittoria e due pareggi in dieci partite sono un bottino davvero misero che spiega il loro precipitare in classifica. Anche l’Atalanta ha frenato. Dopo una serie di 9 partite di fila senza sconfitte (2 pareggi e 7 vittorie) sono arrivati due soli punti in 3 gare e poi, dopo aver battuto Verona e Lecce, nelle ultime due esibizioni il ko con la Juventus e il pareggio con la Roma. I nerazzurri stasera partono favoriti ma il Cagliari, c’è da scommetterci, farà di tutto per non cedere l’intera posta in palio. Il giusto compromesso? Potrebbe essere rappresentato dal Multigol 1-3: quota 1.42 su Eplay24, 1.45 su Sisal e DomusBet.