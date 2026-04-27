Pronostico Espanyol-Levante: chi perde rischia grosso

Questa settimana posticipo del lunedì anche per LaLiga con una sfida di grande importanza nella lotta per non retrocedere. L’Espanyol , che nella prima metà della stagione lottava addirittura per un posto Champions, è poi precipitato in un vortice di sconfitte senza fine con soli 5 pareggi e ben 10 ko collezionati nelle ultime 15 giornate.

Pronostico Espanyol-Levante: Multigol 2-4

Buon per lui che, come sidiceva, aveva iniziato benissimo per cui adesso si trova a breve distanza dal terz’ultimo posto (e quindi dalla zona retrocessione) ma anche con la possibilità (sulla carta) di poter ancora raggiungere il sesto posto. I catalani ricevono stasera il Levante che, invece, è penultimo in classifica nonostante sia stato autore di una rimonta notevole con una sola sconfitta nelle ultime 7 giornate a cui ha aggiunto 2 pareggi e 4 vittorie.

Con questo rendimento ha però praticamente agganciato chi sta davanti e le speranze di salvezza non sono più un miraggio. Stasera tutto può succedere, da provare il Multigol 2-4: a 1.43 sulla lavagna di Eplay24, 1.52 l'offerta di Sisal, fino all'1.53 di DomusBet.