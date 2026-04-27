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Pronostico Espanyol-Levante: chi perde rischia grosso

Posticipo di campionato spagnolo con in palio punti importanti per la salvezza
2 min
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Pronostico Espanyol-Levante: chi perde rischia grosso© EPA

Questa settimana posticipo del lunedì anche per LaLiga con una sfida di grande importanza nella lotta per non retrocedere. L’Espanyol, che nella prima metà della stagione lottava addirittura per un posto Champions, è poi precipitato in un vortice di sconfitte senza fine con soli 5 pareggi e ben 10 ko collezionati nelle ultime 15 giornate.

Pronostico Espanyol-Levante: Multigol 2-4

Buon per lui che, come sidiceva, aveva iniziato benissimo per cui adesso si trova a breve distanza dal terz’ultimo posto (e quindi dalla zona retrocessione) ma anche con la possibilità (sulla carta) di poter ancora raggiungere il sesto posto. I catalani ricevono stasera il Levante che, invece, è penultimo in classifica nonostante sia stato autore di una rimonta notevole con una sola sconfitta nelle ultime 7 giornate a cui ha aggiunto 2 pareggi e 4 vittorie.

Con questo rendimento ha però praticamente agganciato chi sta davanti e le speranze di salvezza non sono più un miraggio. Stasera tutto può succedere, da provare il Multigol 2-4: a 1.43 sulla lavagna di Eplay24, 1.52 l'offerta di Sisal, fino all'1.53 di DomusBet.

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