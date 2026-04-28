Championship, pronostico Southampton-Ipswich: una sfida che vale una stagione

Un gustoso assaggio di calcio inglese . Nel programma odierno spicca un recupero di Championship (40ª giornata) che può rivelarsi determinante per le sorti di un’intera stagione. A fare gli onori di casa sarà il Southampton , che ha sfiorato l’impresa in semifinale di Fa Cup contro il Manchester City : passati in vantaggio, i “Saints” si sono fatti rimontare nei minuti finali dai ragazzi di Guardiola. Da vedere se e quanto lo sforzo compiuto contro i “Citizens” impatterà nella delicata sfida contro l’Ipswich , in piena corsa per il secondo posto che vale la promozione diretta in Premier League (il primo se lo è aggiudicato il Coventry di Frank Lampard).

Comparazione quote: Southampton-Ipswich Goal

Il ko contro il City ha interrotto l’imbattibilità del Southampton che durava dal 17 gennaio. Va detto che una vittoria permetterebbe ai padroni di casa di portarsi a meno uno in classifica dall’Ipswich. Uno scenario che, a 90 minuti dal termine, vorrebbe dire: Ipswich e Millwall 80 punti, Middlesbrough e Southampton 79. Gli ospiti ovviamente non staranno a guardare: hanno perso solo una delle ultime 7 trasferte e visto anche il rapporto gol fatti/subìti meritano pienamente la loro classifica. Al Southampton il pareggio sposta poco mentre potrebbe fare un po’ più comodo all’Ipswich che chiuderà la stagione regolare contro il tranquillo QPR. Per le quote parte favorito il Southampton, una cui vittoria è offerta a 2.20 a fronte del 3.10 previsto per il blitz ospite. I bookie si aspettano una partita da Goal (segnano entrambe), come accaduto nei loro ultimi quattro scontri diretti. Almeno una rete per parte si gioca a 1.56 su Eplay24 e DomusBet, a 1.57 su Sisal.