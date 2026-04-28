Campionato finlandese, il pronostico di Inter Turku-Hjk

Per una Championship che volge al termine (poi ci saranno i playoff), ecco una Veikkausliiga finlandese che ha preso il via da poche settimane. Domani è in programma Inter Turku-Hjk: ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: Inter-Turku-Hjk Multigol Ospite 1-2

Gli ospiti, 33 volte campioni di Finlandia, nelle ultime due stagioni hanno dovuto abdicare cedendo lo scettro al Kups che ha preso il comando anche in questa stagione.

Un Kups che ha 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. Una lunghezza più giù c’è l’Inter Turku, tre vittorie e un pareggio in 4 partite. Chance di sorpasso in vetta dunque per una squadra che in questo avvio di stagione è stata l’elogio del pragmatismo: 5 gol fatti e uno al passivo. Anche l’Hjk ha giocato 4 partite ma il cammino è stato più altalenante: 2 vittorie, un pareggio (1-1 nell’ultimo match giocato in casa del Kups) e una sconfitta. Match che nasconde più di un’insidia dunque per l’Hjk, leggermente sfavorito per le quote.

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