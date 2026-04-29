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Liga Portugal, il pronostico di Sporting-Tondela

Recupero di campionato portoghese, biancoverdi all'inseguimento del Benfica secondo in classifica
1 min
Sporting-Tondelapronosticoquote
Liga Portugal, il pronostico di Sporting-Tondela© EPA

Nella Liga Portugal manca all’appello una gara, Sporting-Tondela, che si recupera stasera.

Pronostico Sporting-Tondela: 1+Over 3,5

Allo Sporting, ormai sceso al terzo posto, agganciare il Benfica al secondo non può bastare per puntare alla prossima Champions (l’undici di Mourinho è in vantaggio negli scontri diretti) e deve vincere le 4 gare rimanenti per sperare nel sorpasso. Il Tondela, penultimo, è quasi retrocesso e il pronostico per la sfida di stasera impone l’1 con l’Over (almeno) 3,5.

La combo 1+Over 3,5 è in lavagna a 1.91 su Eplay24 e Betsson, a 1.82 su Eurobet.

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