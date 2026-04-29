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Atletico Madrid-Arsenal, quote e pronostico: equilibrio al "Metropolitano"

L'analisi del match d'andata della seconda semifinale di Champions League tra Simeone e Arteta
Amedeo Paioli
2 min
Atletico Madrid-Arsenalquotepronostico
Atletico Madrid-Arsenal, quote e pronostico: equilibrio al "Metropolitano"© EPA

Soltanto 2 vittorie nelle ultime 9 partite disputate contro 2 sole vittorie nelle ultime 7 gare giocate. Il biglietto da visita di Atletico Madrid e Arsenal, prima della semifinale di andata di Champions League in programma stasera, non è certo dei più brillanti. Ecco il pronostico del match.

Pronostico Atletico Madrid-Arsenal: Multigol 1-3

Gli spagnoli, per il resto, hanno collezionato la bellezza di 7 sconfitte (una, la più difficile da digerire, è stata nella finale della Coppa del Re, ai rigori, per mano della Real Sociedad) mentre gli inglesi hanno fatto un po’ meglio, un pareggio (0-0 con lo Sporting che è valso il superamento dei quarti di Champions) e 4 ko che però fanno tutti malissimo.

Prima la sconfitta in finale di Efl Cup con il Manchester City che ha fatto sfumare il primo trofeo, poi l’eliminazione in Fa Cup per mano del modesto Southampton che ha fatto svanire il secondo trofeo e, per finire, il doppio 1-2 in Premier League (Bournemouth e Manchester City) che ha permesso a Guardiola di agganciare i Gunners in vetta alla classifica.

Per entrambe le squadre una delle due vittorie all’attivo è arrivata all’ultima uscita e per entrambe le squadre la più prestigiosa competizione europea diventa il traguardo più importante dell’intera stagione Nella fase campionato, all’Emirates Stadium, Arteta e Simeone si sono già trovati di fronte e in quella occasione (era il 21 ottobre scorso) i londinesi si imposero per 4-0. Stavolta si gioca allo stadio Metropolitano e, con una posta in palio così elevata, probabilmente le due squadre si affronteranno con grande cautela.

Una cautela che giustificherebbe il ricorso al Multigol 1-3: quota 1.34 su Eplay24 e NetBet, 1.36 su Snai.

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