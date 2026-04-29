Pronostico Tromso-Brann, sulla carta è un match dall'esito scontato ma le quote...

Il campionato norvegese è iniziato da sei giornate e la classifica vede in testa il Tromso con 19 punti seguito dal Viking con 15 e poi Lillestrom a 13 con la coppia formata da Molde e Bodo/Glimt a 10. La graduatoria, nonostante i pochi turni andati in archivio, non è reale al 100% perché ci sono dei recuperi da effettuare e ci sono degli anticipi da considerare.

Pronostico Tromso-Brann: 1+Over 2,5

In particolare, tra le squadre che sono in vetta alla classifica, il Tromso e Lillestrom hanno una partita in più all’attivo mentre il Bodo/Glimt e, di nuovo, il Lillestrom hanno una gara da recuperare (quella relativa alla seconda giornata rispettivamente contro Ham Kam e Kristiansund). Una situazione che non andrà a migliorare nell’immediato perché all’orizzonte, complici gli impegni estivi per le competizioni europee, ci sono ancora degli anticipi, un paio dei quali si giocheranno proprio tra oggi e domani.

Stasera (ore 19.00) tocca al Tromso capolista che riceve il Brann terz’ultimo. Una sfida che sembra dall’esito scontato visti i soli 4 punti conquistati dal Brann in 6 incontri con 11 reti realizzate e 11 subìte. L’unico elemento a favore dell’undici di Bergen (che probabilmente giustifica la quota relativa al segno 1 così elevata, tale da sfiorare il doppio della posta) è il quarto posto conquistato nello scorso campionato. Un piazzamento che, però, non ha trovato continuità in questo avvio di nuova stagione iniziata subito dopo l’eliminazione nei playoff di Europa League per mano del Bologna. Il Tromso, al contrario, ha iniziato come un treno con 6 vittorie e un pareggio in 7 partite con la bellezza di 14 reti all’attivo e solo 2 al passivo. Con queste premesse l’1 e anche l’Over 2,5 pretendono le maggiori attenzioni: i due esiti in combo sono offerti a 2.70 da Eplay24 e NetBet, a 2.80 da Snai.