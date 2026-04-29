Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa, le quote del derby inglese in Europa League

Comparazione quote: Nottingham-Aston Villa Goal

Al Forest un traguardo del genere mancava da 46 anni (il club inglese ha vinto la allora Coppa dei Campioni nel 1978/79 e 1979/80 per poi precipitare nel corso degli anni, addirittura, in terza serie) mentre per ritrovare una semifinale europea con l’Aston Villa protagonista basta tornare alla Conference League 2023/24 quando i “Villans” furono però eliminati dall’Olympiakos con un 2-4 all’andata a Birmingham e uno 0-2 al ritorno ad Atene. In questa occasione in panchina c’era già Unai Emery che ha dovuto fare i conti con la sua prima mancata qualificazione alla finale visto che in precedenza non solo era riuscito a conquistarla 4 volte (3 volte di fila con il Siviglia e poi, a distanza di qualche anno, anche con il Villarreal) ma addirittura a conquistare anche il trofeo (un record che gli è valso il soprannome di Re di Coppe). Il Nottingham nelle ultime 8 esibizioni ha cambiato marcia (5 vittorie e 3 pareggi) e adesso in campionato ha un po’ di margine sulla terz’ultima e lo stesso vale per l’Aston Villa che in Premier ha un po’ mollato perché a +8 sulla sesta e la posizione Champions sembra assicurata. I due precedenti in Premier dicono 3-1 all’andata a Birmingham per i “Villans” e 1-1 al ritorno al City Ground.

Il Goal sembra nell’aria anche stasera: quota 1.74 su Eplay24, 1.75 su Sisal e Snai.