Leeds-Burnley, obiettivo salvezza per Okafor e compagni: il pronostico

Pronostico Leeds-Burnley: segno 1

Il Leeds, portatosi a distanza di sicurezza dal Tottenham terz’ultimo (+6) riceve il già retrocesso Burnley che, ovviamente, non ha più nulla da chiedere al campionato.

Il Leeds, non ancora matematicamente salvo (ci sono ancora 12 punti da assegnare), può sfruttare questa occasione per lasciare inalterato il vantaggio o, addirittura, incrementarlo (tutto dipende da cosa faranno gli “Spurs” domenica contro l’Aston Villa). Il segno 1 in questa occasione sembra obbligato: la vittoria di Okafor e compagni vale 1.34 per Eplay24, 1.37 per Bwin, 1.38 per Snai.