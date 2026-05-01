Pronostico Juve Stabia-Frosinone, ai laziali serve il 2 per sperare nella promozione diretta in A

All’inseguimento del Venezia c’è il Frosinone che è in svantaggio negli scontri diretti sia con il Venezia che con il Monza. Per andare direttamente in A vincere le 2 partite rimanenti ai ciociari potrebbe, quindi, non bastare ma in ogni caso è doveroso provarci sperando, magari, in un passo falso delle due dirette concorrenti alla promozione.