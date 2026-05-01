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Pronostico Manchester United-Liverpool, ecco un esito dalla quota interessante

Big match di Premier League tra la terza e la quarta in classifica
2 min
Manchester United-LiverpoolPremier Leaguequote
Pronostico Manchester United-Liverpool, ecco un esito dalla quota interessante© Getty Images

In questo weekend riparte il duello a distanza tra Arsenal e Manchester City. I Gunners ricevono il Fulham in uno dei tanti derby di Londra e il segno 1, magari con almeno un paio di reti di scarto, non dovrebbe tradire le attese (seppur c’è all’orizzonte il ritorno della semifinale di Champions League con l’Atletico Madrid e, dopo l’1-1 dell’andata al Metropolitano, non sarà certo una passeggiata) mentre i “Citizens” giocano sul campo dell’Everton e anche per loro il 2 sembra obbligato.

Comparazione quote Manchester Utd-Liverpool: Under 2,5

Il big match è però quello che mette di fronte Manchester Utd e Liverpool con i “Red Devils” che provano a difendere il terzo posto e i “Reds”, solo 3 punti in meno, ingolositi dal fatto che potrebbero agganciare gli avversari. Certo una posizione o l’altra non cambierebbe troppo le cose (terza e quarta giocheranno comunque la prossima Champions League) e quindi, visto che non c’è troppa pressione da ambo le parti, ne potrebbe anche uscire una gara più prudente. Tale da decidersi magari con uno o due episodi e quindi con l’Under 2,5 pronto a farsi vedere (un esito, tra l’altro, dalla quota altissima). L'ipotesi che Man Utd-Liverpool finisca con massimo due reti è offerta a 2.48 da Eplay24 e Betsson,  2.60 da Snai.

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