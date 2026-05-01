Barcellona campione di Spagna? Il pronostico del match con l'Osasuna

Pronostico Osasuna-Barcellona: esito Goal

Identikit dell’avversaria in tre punti: ha un capace allenatore italiano, Alessio Lisci, in casa ha perso solo due volte e con la vittoria sul Siviglia è a soli due punti dalla zona Europa. Dunque la compagine di Pamplona dispone di ottimi argomenti per provare a fermare la corsa di un Barça che in campionato non ha davvero rivali: 9 vittorie consecutive e 87 gol segnati. Oltretutto, sta giocando senza la stella Lamine Yamal, out per infortunio. Il pronostico logicamente sorride al Barcellona anche se va sottolineato come a Pamplona l’Osasuna abbia sempre segnato almeno una rete (e ha battuto 2-1 il Real Madrid). Un motivo in più per far salire le quotazioni (in termini di probabilità) dell’esito Goal, che oltretutto è uscito negli ultimi 4 scontri diretti giocati a Pamplona. Almeno una rete per parte in Osasuna-Barcellona si gioca a 1.57 su Eplay24, NetBet e Snai.