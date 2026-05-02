Il pronostico di Como-Napoli: secondo i bookmaker tra Fabregas e Conte è favorito...

Pronostico Como-Napoli: esito Goal

Il Como in casa ha fatto registrare 8 clean sheet: solo la Roma di Gasperini (9) ha fatto meglio in quest’ambito. Da quando è tornato il Serie A il Como ha perso solo uno dei quattro scontri diretti giocati con il Napoli. Al Sinigaglia, la scorsa stagione, finì 2-1 per i lariani. Napoli versione “male fuori”: 6 ko sui 7 totali rimediati in campionato sono arrivati lontano dal “Maradona”. Buono invece l’approccio di entrambe le squadre ai match visto che il Napoli ha chiuso in vantaggio al riposo ben 17 volte contro le 15 di Douvikas e compagni. Per le quote la sfida tra il Como e il Napoli si preannuncia piuttosto equilibrata.

Il segno 1 è in lavagna a 2.24 su Eplay24. a 2.20 su Sisal. Il pareggio è proposto a 3.25 da NetBet, a 3.30 da Vincitu. Il blitz del Napoli, che si porterebbe momentaneamente a meno 7 dall’Inter capolista, è quotato tra 3.25 e 3.50. Entrambe le compagini hanno le carte in regola per andare a segno, il Goal al termine del secondo tempo paga 1.84 su Eplay24 e Betsson, 1.80 su Sisal.