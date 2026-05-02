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Serie A, il pronostico di Inter-Parma: festa scudetto con... doppio segno 1? Le quote

L'analisi del match tra i nerazzurri e gli uomini di Cuesta, aritmeticamente salvi
Marco Sasso
2 min
Inter-ParmaScudettopronostico
Serie A, il pronostico di Inter-Parma: festa scudetto con... doppio segno 1? Le quote© LAPRESSE

La 35ª giornata di Serie A è quella che può sancire il 21° scudetto dell’Inter. Domenica sera, alle 20.45, la squadra di Chivu ospita a San Siro il Parma, aritmeticamente salvo. Ecco il pronostico e le quote di Inter-Parma

Pronostico Inter-Parma: Parziale/finale 1/1

La partita in programma al “Meazza” vede i nerazzurri partire nettamente favoriti contro i ducali. L’undici di Cristian Chivu in casa con 47 reti all’attivo e 15 al passivo ha fatto registrare il segno 1 in 13 occasioni su 17 mentre i gialloblù in trasferta con 12 gol realizzati e 18 subiti contano 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Il segno 1 è in lavagna soltanto a 1.23 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 3.85. Da segnalare che il Parma nelle ultime 5 gare di campionato non ha mai subito gol nei primi 45 minuti di gioco. Da provare in controtendenza l’Over 0,5 Casa primo tempo proposto a 1.35 da Eplay24Betsson e Vincitu. Il Parziale/Finale 1/1 (esito centrato dall’Inter al “Meazza” in 9 match su 17) vale 1.62 mentre l’opzione “Squadra 1 vince entrambi i tempi” è offerta a 2.40.

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