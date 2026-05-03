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Playoff Serie C, Pianese-Ternana: quote e pronostico

Nel girone B partita equilibrata allo stadio Comunale di Piancastagnaio
2 min
Playoff Serie CPianese-Ternanapronostico
Playoff Serie C, Pianese-Ternana: quote e pronostico© Juventus FC via Getty Images

Riflettori puntati sulla serie C perché oggi, chiusa la stagione regolare con la promozione diretta in B di Vicenza, Arezzo e Benevento (le prime classificate di ogni girone), prendono il via i playoff e si parte con le sfide riservate alle classificate dal quinto al decimo posto di ogni girone (trentaduesimi di finale). 

Pronostico e quote Pianese-Ternana: esito Goal

Nel girone B la sesta sfida la nona ovvero la Pianese riceve la Ternana e, vale la pena sottolinearlo, il regolamento degli b prevede che, in caso di pareggio, si qualifica la formazione di casa. Gara dunque ostica per gli umbri che si trovano in questa situazione perché, all’ultima giornata, hanno perso in casa (1-3) proprio contro l’undici di Piancastagnaio che li ha scavalcati in classifica sottraendo loro la possibilità di giocare al Liberati con due risultati su tre a disposizione. Una situazione legata anche ai 5 punti di penalizzazione a carico dei rossoverdi che, senza questo handicap, avrebbero comunque chiuso ben quattro posizioni più avanti. Tutto può accadere e, secondo logica, non può mancare il Goal: quota 1.92 su Eplay24 e NetBet, 1.90 su Vincitu.

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