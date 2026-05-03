Premier League, pronostico Chelsea-Nottingham Forest: cosa scegliere tra Goal e No Goal

Il primo dei due posticipi di Premier League in programma lunedì va in scena ad un orario insolito (le 16) per un giorno feriale. Il Chelsea riceve il Nottingham Forest e avrebbe necessità di invertire la tendenza negativa che ha caratterizzato il suo ultimo periodo.

Comparazione quote: Chelsea-Nottingham Forest Goal

I “Blues” non vincono da 5 partite di fila nelle quali hanno incassato la bellezza di 11 reti senza riuscire a realizzarne alcuna. Questo blackout ha fatto precipitare i londinesi fuori dalla zona competizioni europee e, per rientrarci, servirebbe un finale di stagione travolgente. Il Chelsea dovrà vedersela con un avversario impegnato nella semifinale di Europa League (ha anche vinto l’andata 1-0 contro l’Aston Villa) che viene da 9 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 3 pareggi) che gli hanno anche consentito di allontanarsi dalla zona retrocessione. L’esito di questa sfida è incerto, il Forest avrà anche la testa al return match di Europa League di giovedì, potrebbe valere la pena guardare in direzione del Goal.

Almeno una rete per parte a Stamford Bridge si gioca a 1.67 su Eplay24 e Betsson, a 1.65 su Sisal.