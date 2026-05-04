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Serie A, Cremonese-Lazio: il pronostico è sul numero di reti totali

Sfida tra due squadre affezionate a due esiti...
Amedeo Paioli
2 min
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Serie A, Cremonese-Lazio: il pronostico è sul numero di reti totali© FOTO MOSCA

Ormai le occasioni rimaste sono pochissime (solo 4 partite a disposizione) e ci sono quattro punti da recuperare al Lecce quart’ultimo, l’unica squadra che la Cremonese può ancora sperare di agganciare (le altre sono ormai più distanti) nel tentativo di evitare la retrocessione.

Pronostico Cremonese-Lazio: Under 2,5

La prima delle quattro opportunità rimanenti arriva oggi pomeriggio. Allo Zini sarà di scena la Lazio che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che, nelle ultime sette esibizioni, ha perso soltanto una volta (0-1 a Firenze) battendo Sassuolo, Bologna, Milan e Napoli senza contare che si è anche qualificata per la finalissima della Coppa Italia. Evidentemente l’attenzione dei biancocelesti non sarà completamente rivolta al match di oggi e questa potrebbe essere l’unica vera motivazione che lascia qualche speranza ai grigiorossi. Sia la Cremonese che la Lazio sono squadre appassionate di Under 2,5 e NoGoal. L’undici lombardo ha collezionato 20 sia dei primi (di cui 10 in casa) che dei secondi (8 allo Zini) mentre la Lazio arriva addirittura a 25 Under 2,5 complessivi (di cui 15 in trasferta) e a 25 NoGoal totali (anche di questi ben 15 lontano dall’Olimpico). La necessità di vincere riguarda soprattutto la squadra di casa e la Lazio è maestra nel ripartire. I grigiorossi dovranno dunque giocare con molta cautela e, alla fine, il match potrebbe essere deciso da qualche episodio. L’Under 2,5 (o, in alternativa, il Multigol 1-3) sembra l’esito più adatto in questa situazione. Massimo due reti allo Zini si giocano a 1.68 su Eplay24 e NetBet, a 1.72 su Betsson.

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