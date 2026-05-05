Pronostico Barcellona SC-Boca Jrs: ecco un esito dalla quota interessante

Vince il Boca? Scopri a quanto è quotato il segno 2

Qui la rivoluzione della fase “campionato”, come avviene adesso per la Champions League, l’Europa League e la Conference League, non è ancora arrivata e dunque si procede nella maniera tradizionale con gironi da quattro squadre ciascuno. In quest’ambito le prime due si qualificano per gli ottavi, le terze giocano il playoff (i sedicesimi) per raggiungere le altre già al turno successivo.

Nel gruppo D, dopo 3 partite, ci sono 3 squadre appaiate al comando (Boca Juniors, Universidad Catolica e Cruzeiro hanno 6 punti ciascuno) con gli ecuadoregni del Barcellona Sporting Club ultimi con 3 ko in 270 minuti. Proprio il Barcellona, stanotte (alle 2 ora italiana), riceve il Boca che ha già affrontato, in Argentina, una quindicina di giorni fa. Il punteggio dell’andata condiziona pesantemente anche il ritorno visto che a Buenos Aires lo Juniors si è imposto con un inequivocabile 3-0. L’undici dell’Ecuador aveva prima perso in casa con il Cruzeiro (0-1) e poi, sempre in casa, con i cileni dell’Universidad Catolica (1-2). Non c’è due senza tre? Probabilmente sì con il Boca che può rifilare la terza sconfitta interna agli avversari che, a questo punto, già non sembrano più in grado di puntare alla qualificazione. Il segno 2 rende anche più o meno il doppio della posta e può valere la pena provarlo: per la precisione, 2.02 su Eplay24, Betsson e DomusBet.