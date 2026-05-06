Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Playoff Serie C, quote e pronostico di Casertana-Crotone

Sfida secca al Pinto, ai campani basta anche un pareggio per andare avanti
4 min
Casertana-Crotonequotepronostico
Playoff Serie C, quote e pronostico di Casertana-Crotone

Nel turno d'esordio dei playoff di serie C la Casertana ha battuto 1-0 l'Atalanta Under 23 mentre il Crotone ha chiuso 1-1 con l’Audace Cerignola (ma si è qualificato per il miglior piazzamento in campionato).

Pronostico Casertana-Crotone: Under 2,5

Per lo stesso motivo stasera i campani potranno andare avanti anche con un pareggio per cui saranno i calabresi a doversi scoprire. Le due sfide già disputate in stagione dicono 1-0 Casertana a Crotone all’andata (calabresi però in 10 dal 5’ poi in 9 dal 45’) e 2-2 al Pinto al ritorno. Esito incerto anche stavolta, meglio forse l’Under 2,5: un esito offerto a 1.62 da Eplay24 NetBet, a 1.65 da DomusBet e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS