Playoff Serie C, quote e pronostico di Casertana-Crotone

Nel turno d'esordio dei playoff di serie C la Casertana ha battuto 1-0 l'Atalanta Under 23 mentre il Crotone ha chiuso 1-1 con l’Audace Cerignola (ma si è qualificato per il miglior piazzamento in campionato).
Pronostico Casertana-Crotone: Under 2,5
Per lo stesso motivo stasera i campani potranno andare avanti anche con un pareggio per cui saranno i calabresi a doversi scoprire. Le due sfide già disputate in stagione dicono 1-0 Casertana a Crotone all’andata (calabresi però in 10 dal 5’ poi in 9 dal 45’) e 2-2 al Pinto al ritorno. Esito incerto anche stavolta, meglio forse l’Under 2,5: un esito offerto a 1.62 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da DomusBet e Sisal.