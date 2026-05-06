Pronostico Cosenza-Casarano, ecco l'opzione che si lascia preferire

Nel girone C il Casarano all’esordio playoff ha espugnato Monopoli (2-0) e adesso trova una trasferta più impegnativa sul campo del Cosenza (che domenica scorsa è stato a guardare).

Pronostico Cosenza-Casarano: esito Goal

I pugliesi segnano almeno una rete da 13 gare di fila pur avendo rimediato, in quest’ambito, 2 pareggi e 3 sconfitte mentre i calabresi fanno lo stesso da 10 incontri consecutivi (2 pareggi, 6 vittorie e 2 ko). I precedenti di questo campionato dicono una vittoria per parte (4-1 all’andata a Cosenza, 2-1 a Casarano al ritorno) con il Goal che anche stasera, dati alla mano, non dovrebbe mancare. Almeno una rete per parte al “San Vito” si gioca a 1.74 su Eplay24, a 1.68 su Planetwin e BetFlag.