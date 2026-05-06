Bayern-Psg, altro show all'Allianz con Kane protagonista

My Combo: la sintesi su Bayern-Psg

Il Psg ha segnato in totale 43 gol contro i 42 del Bayern: prima volta nella storia del torneo che due squadre diverse toccano quota 40. Il record del Barcellona nel 2000 (45 gol) vacilla, peccato che una di loro debba uscire di scena. Il Bayern insegue la 12ª finale, che lo porterebbe a staccare il Milan (11) e con davanti solo il Real Madrid (18). Il Psg campione in carica può contare su due risultati su tre per approdare alla finalissima ma dovrà uscire indenne dall’Allianz, dove il Bayern ha vinto 6 gare su 6 in questa edizione del torneo. Prima di perdere al Parco dei Principi, i bavaresi avevano sempre battuto il Psg nei precedenti cinque bin Champions. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, a qualificarsi per la finalissima di Budapest del prossimo 30 maggio sarà il Bayern. Campionato o coppa non fa differenza, il Bayern fa rima con sentenza: almeno 2 gol segnati in ciascuna delle ultime 11 partite. Il Psg lo ha fatto in 10 delle ultime 11, il che rende probabile un return match con almeno due gol realizzati da entrambe le squadre. Serata di duro lavoro dunque per i portieri: in vista almeno 7 tiri in porta sia per il Bayern che per il Psg. All’andata Harry Kane ha aperto le danze su rigore, 13° gol in 12 euro-presenze. Uno così è l’incubo di qualsiasi difesa: l’inglese può trascinare i suoi a Budapest con una doppietta.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Bayern-Psg: 1) Passaggio turno Bayern Monaco 2) Entrambe segnano almeno 2 gol 3) Entrambe effettuano almeno 7 tiri in porta 4) Kane doppietta

My Combo: la sintesi su Aston Villa-Nottingham Forest

Perdere 1-0 l’andata di una semifinale di Europa League è un problema ma non un dramma se in panchina hai il “Re di Coppe” Unai Emery. L’Aston Villa si prepara al return match di domani sera con il Nottingham Forest, che si è aggiudicato il primo round grazie ad un penalty trasformato da Chris Wood. I “Villans” hanno vinto le ultime nove partite interne europee e hanno già battuto il Forest per 3-1 a Birmingham lo scorso 3 gennaio, in Premier League. I “Tricky Trees” tuttavia sono protagonisti di un finale di stagione in crescendo e hanno “salvato la pelle” nelle ultime tre trasferte giocate contro Fenerbahce (vittoria per 3-0), Midtjylland (3-1) e Porto (1-1). É una partita che come all’andata può essere decisa da singoli episodi, tra l’altro il Forest è la squadra che ha trasformato più calci di rigore (5) in questa Europa League. Nella visione My Combo di SisalTipster sarà proprio il Nottingham Forest il volto felice della Premier League che approderà alla finale di Istanbul. Lo farà al termine di un match con meno di tre reti totali al triplice fischio, visto che il Forest negli ultimi undici incontri non ha mai subìto più di una rete. Di contro, nelle ultime tre gare i Villans hanno esultato una sola volta. Nella partita che si gioca a livello nervoso, quella dei cartellini, dovrebbe prevalere il Forest (avanti nel fondamentale sia in Premier che in Europa). Aston Villa all’attacco per tentare di ribellarsi al destino dell’eliminazione. Per numero di corner battuti è quindi la squadra di Birmingham a lasciarsi preferire.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Aston Villa-Nottingham forest: 1) Passaggio turno Nottingham Forest 2) Meno di tre reti totali 3) Nottingham riceve più cartellini 4) Aston Villa batte più corner