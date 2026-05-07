Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: i consigli per il derby inglese di Europa League

Il primo atto è andato in archivio con la vittoria del Nottingham sull’Aston Villa per 1-0. Il derby inglese di Europa League non ha però ancora emesso la sua sentenza definitiva e il nome della finalista britannica è ancora tutto da scoprire. Per scoprire chi affronterà la vincente dell’altra semifinale (Friburgo o Braga) bisognerà attendere il return match di questa sera al Villa Park dove l’undici di Unai Emery proverà a capovolgere il risultato.

Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: Goal

Un risultato maturato sette giorni fa su rigore a una ventina di minuti dalla fine che ha spezzato un equilbrio quasi totale. Al City Ground le due squadre hanno infatti chiuso con un 50% di possesso palla ciascuno con 11 tiri totali a 10 a favore del Forest (di cui 5 a 4 nello specchio della porta). Numeri che lasciano evidentemente apertissimo il discorso qualificazione soprattutto se confrontati con gli altri due precedenti di campionato nei quali i “Villans” si sono imposti, a Birmingham, per 3-1 il 3 gennaio di quest’anno per poi pareggiare 1-1 il 12 aprile scorso. Vale la pena evidenziare come sia drasticamente cambiato il rendimento del Nottingham che viene da 5 vittorie consecutive, ultime di una serie di 10 partite di imbattibilità nelle quali ha collezionato altre 2 vittorie e 3 pareggi.

Sembrava Goal all’andata (ma non lo è stato) e sembra Goal anche al ritorno. Almeno una rete per parte (al 90’) in Aston Villa-Nottingham si gioca a 1.83 su DomusBet, a 1.81 su Eplay24 e Betsson, a 1.80 su Sisal.