Conference League, pronostico “Multigol” per Crystal Palace-Shakhtar

Buona la prima, si potrebbe dire! Il Crystal Palace si trova ad un passo dalla finale di Conference League dopo che la sua presenza in Europa mancava dal lontano 1998 quando prese parte all’allora esistente Intertoto.

Da una a tre reti? Ecco le quote

A Cracovia, sette giorni fa, le “Eagles” hanno battuto lo Shakhtar per 3-1 passando subito in vantaggio al 1’ ma subendo il pareggio al 2’ della ripresa. Poi però la gara si è messa sui binari giusti con le altre due reti degli inglesi al 58’ e all’84’. Una vittoria arrivata nonostante il 71% di possesso palla da parte degli ucraini che hanno tirato ben 16 volte ma centrando lo specchio della porta in una sola occasione (quella del gol). Il Palace ha tirato in tutto 10 volte ma in ben 7 di queste ha inquadrato il bersaglio con un bilancio di 3 reti, 3 parate e un palo. In campionato i londinesi continuano a non brillare (occupano il 15° posto e non sono matematicamente salvi anche se hanno 7 lunghezze di vantaggio sul West Ham terz’ultimo) ma, come si può immaginare, a questo punto... puntano tutto su questa competizione europea. Nei turni precedenti, vale la pena ricordarlo, hanno eliminato lo Zrinjski nei sedicesimi di finale, l’AEK Larnaca negli ottavi e la Fiorentina nei quarti. Gli ucraini sono invece riusciti ad arrivare fin qui facendo fuori prima il Lech e poi gli olandesi dell’Az. Dopo aver vinto il match d’andata il Crystal Palace parte favorito anche al ritorno (l’1 si gioca mediamente a 1.60) ma, avendo due risultati su tre a disposizione, non avrà necessità di cercare la rete a tutti i costi puntando su una gara di contenimento in attesa di qualche episodio da sfruttare. Esattamente l’opposto dello Shakhtar costretto invece a segnare. Il Multigol 1-3 sembra rappresentare un adeguato compromesso: quota 1.38 su Eplay24, a 1.45 su Eurobet, a 1.48 su Sisal.