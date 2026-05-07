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Strasburgo-Rayo, francesi a caccia della rimonta: il pronostico

In palio un posto nella finalissima di Conference League in programma a Lipsia il prossimo 27 maggio
1 min
Strasburgo-RayoConference Leaguepronostico
Strasburgo-Rayo, francesi a caccia della rimonta: il pronostico© APS

Nell’altra semifinale di Conference League il Rayo gioca a Strasburgo partendo con una rete di vantaggio. Il match di andata in Spagna si è chiuso infatti sull’1-0 ma il divario poteva essere maggiore. 

Quanti gol in Strasburgo-Rayo? Ecco il consiglio

Ben 24 i tiri del Vallecano (di cui 8 in porta) contro i soli 5 dei francesi (nessuno dei quali a bersaglio). In campionato lo Strasburgo non sta brillando ed è fuori dalle posizioni che valgono l’Europa del prossimo anno mentre il Rayo nell’ultimo periodo ha decisamente migliorato il suo rendimento portandosi a una certa distanza dal terz’ultimo posto de LaLiga. E’ stato Under 2,5 all’andata potrebbe esserlo anche al ritorno anche se, per ampliare un po’ il discorso, il Multigol 1-3 sembrerebbe starci anche meglio. Un match con minimo una, massimo tre reti totali è quotato a 1.38 da Eplay24, a 1.45 da Eurobet, a 1.46 da DomusBet.

 

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