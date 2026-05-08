Pronostici Bundesliga, in Dortmund-Eintracht si parte con il segno 1

Pronostico Dortmund-Eintracht: No Goal

I BVB, a due soli turni dalla fine del campionato, sono quasi certi del secondo posto (sono 5 le lunghezze di vantaggio sul Lipsia terzo) mentre per l’undici di Francoforte le speranze di giocare in Europa il prossimo anno sono appese a un filo. Occupa infatti l’ottavo posto e non ha alcuna possibilità di raggiungere il sesto (ultimo utile per l’Europa League) con la sola speranza di acciuffare la Conference League (al momento distante un punto). Il Dortmund non pareggia da 10 partite di fila e sembra aver un po’ mollato, l’Eintracht nelle ultime 6 esibizioni ha vinto soltanto una volta. Per le quote si parte con l’1 (offerto mediamente a 1.60) ma, dopo 6 esiti Goal di fila per gli ospiti, potrebbe anche tornare a farsi vedere il NoGoal. Questo esito è quotato a 2.55 da Eplay24 e NetBet, a 2.75 da Sisal.