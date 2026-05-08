Pronostico Stoccarda-Leverkusen, in palio il quarto posto

In Bundesliga mancano soltanto un paio di giornate alla fine e c’è incertezza su chi finirà al quarto posto, ultimo utile per mettere in tasca un biglietto per la prossima Champions League (al momento ci sono Leverkusen, Stoccarda e Hoffenheim, appaiate, a occupare questa posizione).
Pronostico Stoccarda-Leverkusen: Goal+Over 2,5
Il calendario non fa mancare la sfida più avvincente che si poteva pensare. Uno Stoccarda-Leverkusen dove, stavolta, sarà l’Hoffenheim (che riceve il Werder) a fare da spettatore interessato con la speranza che alla MHPArena ci scappi un pareggio. Lo Stoccarda non vince da tre partite di fila (ma ha perso con il Bayern e poi ha pareggiato con Werder e Hoffenheim) mentre il Leverkusen, nelle ultime 5 esibizioni, ha battuto Wolfsburg e b prima, Colonia e Lipsia poi con in mezzo il ko interno con l’Augsburg. Le due squadre vanno a segno con notevole regolarità (solo una volta a secco lo Stoccarda nelle ultime 17 partite, solo una volta a secco il Leverkusen nelle ultime 15 giornate) per cui, inevitabilmente, Goal e Over 2,5 non possono essere trascurati. La combo è offerta a 1.44 da Eplay24 e NetBet, a 1.48 da Sisal.