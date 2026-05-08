Pronostico Lazio-Inter, Sarri e Chivu fanno le prove generali in vista della finale di Coppa Italia

Pronostico Lazio-Inter: Under 2,5

I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto mentre i biancocelesti viaggiano a centro classifica e anche facendo bottino pieno in tutte e tre le gare rimanenti non potrebbero più raggiungere un posto in Europa. Posto in Europa che, al contrario, potrebbe arrivare in caso di conquista della Coppa Italia. Certo la sfida di sabato all’Olimpico va giocata e, paradossalmente, il rendimento recente premia più l’undici guidato da Maurizio Sarri che quello condotto da Chivu. Nelle ultime 8 giornate, infatti, il primo ha messo insieme 17 punti mentre il secondo “soltanto” 15. Nell’arco di questi incontri la Lazio non è andata in rete soltanto una volta (nella sconfitta rimediata a Firenze) e lo stesso ha fatto l’Inter (a secco soltanto nel derby contro il Milan). Una leggera differenza si riscontra nelle reti subìte, nel senso che i biancocelesti in 3 occasioni hanno tenuto la rete inviolata mentre i nerazzurri sono riusciti in questa impresa soltanto due volte. In teoria è ovvio che entrambe le squadre vorrebbero vincere ma, in pratica, appare difficile che possano impegnarsi troppo quando, dietro l’angolo, c’è una finale che può rendere ancora più prestigiosa l’annata dell’Inter o, addirittura, aprire le porte dell’Europa alla Lazio.

Tutto può succedere ma, mai come stavolta, l’Under 2,5 sembra obbligato. Tale esito è quotato a 1.98 da Eplay24 e Betsson, a 2.00 da Sisal.