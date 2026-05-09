Pronostico Liverpool-Chelsea, lunch match di Premier League con un esito in evidenza

Ad aprire il terz’ultimo turno di Premier League oggi sarà il Chelsea che, nel match dell’ora di pranzo, sarà di scena a Anfield contro un Liverpool che, pur avendo ottime chances di finire al quarto o quinto posto, non è ancora matematicamente sicuro del biglietto per la prossima Champions . Ecco il pronostico di Liverpool-Chelsea.

Vince il Liverpool? Ecco il parere dei bookie

I londinesi sono in vistosa difficoltà. Sono reduci da 6 sconfitte consecutive con 14 reti incassate e soltanto una realizzata (all’ultima uscita nell’1-3 casalingo contro il Nottingham). Una striscia negativa che ha portato i “Blues” a - 3 punti dalla Conference League e a -4 dall’Europa League. I “Reds” vengono invece dal ko di Manchester, sponda United (2- 3) dove però, soprattutto nella ripresa, non hanno demeritato. Il segno 1 non può essere trascurato: quota 1.85 su Eplay24, 1.83 su Bet365, 1.80 su Bwin.