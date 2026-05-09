Milan-Atalanta, sarà un primo tempo vivace a San Siro

My Combo: la sintesi su Milan-Atalanta

A tre giornate dal termine del campionato la sfida con l’Atalanta (7ª in classifica) è vitale per Allegri, solitamente abile a tirar fuori dai guai le sue squadre nei momenti difficili. Anche i bergamaschi non stanno molto meglio: due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate. Senza dimenticare che la Dea in questo campionato non ha mai battuto, in trasferta, una squadra che la precede in classifica: quattro pareggi più un ko, a Napoli (debutto di Palladino alla guida dell’Atalanta). Tra Allegri e Palladino il bilancio è in perfetto equilibrio con due successi per parte. I tempi sembrano maturi, nella visione My Combo di SisalTipster, per assistere al primo pareggio. All’andata finì 1-1 con botta e risposta nel primo tempo firmato Ricci e Lookman (che durante il calciomercato invernale si è accasato all’Atletico Madrid). Anche a San Siro è all’orizzonte un primo tempo vivace, in cui si dovrebbe vedere almeno una rete per parte. Dopo l’Inter, l’Atalanta è la squadra che più di tutte si è distinta finora per numero di corner battuti. Il Milan davvero non “brilla” in questo fondamentale e nel duello di specialità è dunque la Dea a meritare fiducia. Una delle poche certezze di Allegri è rappresentata da Adrien Rabiot, suo l’unico gol (al Verona) segnato dal Milan negli ultimi 5 turni. Bottino di 6 reti in 26 presenze per il francese, che all’occorrenza non esita ad usare le maniere forti. Match da gol o cartellino per il fedelissimo di Max.

In sintesi, ecco la My Combo su Milan-Atalanta: 1) Pareggio 2) Entrambe a segno nel primo tempo 3) Atalanta batte più corner 4) Rabiot gol o cartellino

Oggi alle 18 aperitivo all’Olimpico per la 36ª giornata di Serie A, mercoledì invece il “bis” che assegnerà un trofeo: la Coppa Italia 2025/26. Match che vale più per i biancocelesti, il cui mirino è puntato sul 7° posto (a -4) che a fine stagione potrebbe rivelarsi una via d’accesso all’Europa.

My Combo: la sintesi su Lazio-Inter

L’Inter domenica ha festeggiato il suo 21° scudetto, con alloro per Chivu: primo allenatore straniero a vincere la Serie A dai tempi di Mourinho nel 2010. In questo contesto la Lazio medita lo sgambetto ai nerazzurri, imbattuti negli ultimi otto precedenti con i biancocelesti. Risultato positivo che sembra alla portata del Comandante Sarri, abile nel tenere a galla la barca laziale in mezzo alla tempesta. Nella visione My Combo di SisalTipster, la Lazio (5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8 giornate) non perderà questo antipasto di Coppa Italia. La sfida dell’Olimpico può terminare con minimo due, massimo quattro gol totali e non è un’opinione campata per aria. Lo suggeriscono i numeri: così è stato in 10 delle 17 partite casalinghe disputate dalla Lazio e in... 10 delle 17 trasferte giocate (sempre in campionato) dall’Inter. La Lazio non può aver scordato lo 0-6 subìto all’Olimpico la scorsa stagione dai nerazzurri. C’è quindi qualche conto in sospeso da regolare e almeno 4 cartellini in partita si possono mettere in preventivo. Sia Sarri che Chivu potrebbero ricorrere a qualche “seconda linea”, risparmiando chi ha giocato di più in vista della finalissima di Coppa Italia. E chi verrà chiamato in causa dovrà rispondere presente. Tradotto, questo Lazio-Inter può regalare almeno 3 tiri in porta in entrambi i tempi.

In sintesi, ecco la My Combo su Lazio-Inter: 1) Lazio non perde 2) Tra 2 e 4 gol totali 3) Almeno 4 cartellini 4) Almeno 3 tiri in porta in entrambi i tempi