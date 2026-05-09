Pronostico Lecce-Juventus, sfida cruciale per salvezza e Champions

Prima dell’ultimo turno quella di stasera al Via del Mare tra Lecce e Juventus sarebbe stata una sfida dall’esito scontato. Sette giorni fa i salentini hanno vinto a Pisa mentre i bianconeri hanno pareggiato contro il Verona già retrocesso e ora qualche dubbio in più è legittimo che venga.

Pronostico Lecce-Juventus: Under 2,5

Il Lecce è a più 4 sulla Cremonese terz’ultima e a tre turni dalla fine del campionato non può certo considerarsi ancora salvo mentre la Juventus, quarta, ha visto ridursi a un solo punto il margine sulla Roma è dovrà impegnarsi se vuole mantenere il posto che vale la Champions League. Con questa premessa, la serata di Serie A si presenta incandescente e i punti in palio hanno un valore enorme. L’undici di Spalletti viene da 7 Under 2,5 consecutivi, un esito graditissimo anche ai pugliesi che ne hanno fin qui messi insieme ben 22. Per la quota è il 2 che si lascia preferire ma un altro Under 2,5 non sorprenderebbe poi tanto. L'ipotesi che in Lecce-Juventus vengano realizzate al massimo due reti vale 1.88 per Eplay24 e Eurobet, 1.92 per Betsson.