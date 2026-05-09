Barcellona-Real Madrid, il pronostico di un Clasico che può assegnare il titolo di campione di Spagna

Quattro turni alla fine ne LaLiga e Barcellona primo con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid . Domenica sera, inutile dirlo, il calendario propone il “ Clasico ” e ai catalani basterà un punto per festeggiare la conquista del titolo (non è mai accaduto nella storia del Clasico)

Pronostico Barcellona-Real Madrid: Goal+Over 2,5

Però siamo alle solite, la sfida tra blaugrana e Merengues non è mai una sfida qualsiasi e, oltre a reti e spettacolo, anche sul piano nervoso c’è sempre da aspettarsi di tutto.

I due precedenti di questa stagione si sono chiusi con una vittoria per parte (2-1 per il Real a Madrid in campionato, 3-2 per il Barça nella finale di Supercoppa). Anche in questa occasione Goal e Over 2,5 non dovrebbero mancare. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.40 da Eplay24 e NetBet, a 1.45 da Snai.