Pronostico Parma-Roma, la rincorsa dei giallorossi alla Champions continua al Tardini

Pronostico Parma-Roma: segno 2

Il mese si è poi chiuso con la vittoria sul Lecce ma poi è arrivato il 2-5 al Meazza contro l’Inter. Il discorso Champions (ma anche quello Europa in generale) sembrava compromesso e invece i giallorossi, approfittando anche del fatto che davanti non si correva abbastanza, hanno conquistato 10 punti nelle ultime 4 partite tornando in piena corsa per un posto nella più prestigiosa competizione continentale. Alla fine del campionato mancano 3 giornate e per Gasperini l’obiettivo adesso è solatnto uno... vincerle tutte e vedere se il sorpasso a una tra Milan e Juventus si riesce a effettuarlo (in teoria ci sarebbe anche il Napoli ma è 6 lunghezze più in alto). Il primo dei tre incontri finali è in programma domenica al Tardini contro un Parma ormai salvo ma che ha finora messo in difficoltà tutti. Gli emiliani sono reduci dal ko di San Siro contro l’Inter e da ben 6 Under 2,5 consecutivi. La Roma ha motivazioni superiori, spazio al 2 e/o all’Over 2,5. Il successo giallorosso è quotato a 1.50 da Eplay24 e NetBet, a 1.47 da Eurobet. L'Over 2,5, invece, rende 1.97 volte la posta.