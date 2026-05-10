Pronostico Milan-Atalanta, al Meazza è atteso un ritorno

Pronostico e quote Milan-Atalanta: Goal

Per il Milan l’ultimo periodo non è certo stato ricco di soddisfazioni, anzi tutt’altro. Solo 4 vittorie nelle ultime 11 giornate di campionato (accompagnate da 2 pareggi e ben cinque sconfitte) hanno 5 sgretolato il vantaggio che i rossoneri avevano in classifica sulle inseguitrici, soprattutto Juventus e Roma, che adesso intravedono la possibilità di raggiungere un traguardo che prima sembrava impossibile. Certo al momento è ancora tutto nelle mani di Massimiliano Allegri che, vincendo tutte e tre le partite rimanenti, non lascerebbe il proprio posto a nessuno ma già oggi ci sarà un primo banco di prova non solo interessante ma anche impegnativo. Al Meazza arriva infatti una Atalanta delusa dal finale di stagione dopo che, grazie all’avvento di Raffaele Palladino in panchina, l’aveva ripresa alla grande. Però, poi, anche per i bergamaschi è arrivata prima l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern a cui ha fatto seguito quella dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Il tutto condito da due sole vittorie in campionato nelle ultime nove esibizioni che hanno allontanato i nerazzurri anche dalle posizioni che valgono l’Europa il prossimo anno.

Giocare senza pressione potrebbe essere un vantaggio soprattutto se dall’altra parte, quella rossonera, la necessità di fare risultato c’è, eccome. Il Milan viene da 5 NoGoal consecutivi (che diventano 9 nelle ultime 10 giornate) e, vista la tipologia di partita e le qualità dell’avversario, oggi ci sarebbe la possibilità di assistere a un cambio di esito. Da provare il Goal, a 1.64 sulla lavagna di Eplay24, a 1.62 su Eurobet, a 1.65 su Snai.