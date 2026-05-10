Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Milan-Atalanta, al Meazza è atteso un ritorno

Banco di prova importante per i rossoneri, alle prese con la Dea di Palladino
3 min
Milan-Atalantaquotepronostico
Pronostico Milan-Atalanta, al Meazza è atteso un ritorno© Marco Canoniero

Prima in corsa per lo scudetto, poi il secondo posto assicurato (o quasi), infine il piazzamento Champions senza problemi e adesso... il timore di poter restare anche fuori dalla più prestigiosa competizione europea il prossimo anno.

Pronostico e quote Milan-Atalanta: Goal

Per il Milan l’ultimo periodo non è certo stato ricco di soddisfazioni, anzi tutt’altro. Solo 4 vittorie nelle ultime 11 giornate di campionato (accompagnate da 2 pareggi e ben cinque sconfitte) hanno 5 sgretolato il vantaggio che i rossoneri avevano in classifica sulle inseguitrici, soprattutto Juventus e Roma, che adesso intravedono la possibilità di raggiungere un traguardo che prima sembrava impossibile. Certo al momento è ancora tutto nelle mani di Massimiliano Allegri che, vincendo tutte e tre le partite rimanenti, non lascerebbe il proprio posto a nessuno ma già oggi ci sarà un primo banco di prova non solo interessante ma anche impegnativo. Al Meazza arriva infatti una Atalanta delusa dal finale di stagione dopo che, grazie all’avvento di Raffaele Palladino in panchina, l’aveva ripresa alla grande. Però, poi, anche per i bergamaschi è arrivata prima l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern a cui ha fatto seguito quella dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Il tutto condito da due sole vittorie in campionato nelle ultime nove esibizioni che hanno allontanato i nerazzurri anche dalle posizioni che valgono l’Europa il prossimo anno.

Giocare senza pressione potrebbe essere un vantaggio soprattutto se dall’altra parte, quella rossonera, la necessità di fare risultato c’è, eccome. Il Milan viene da 5 NoGoal consecutivi (che diventano 9 nelle ultime 10 giornate) e, vista la tipologia di partita e le qualità dell’avversario, oggi ci sarebbe la possibilità di assistere a un cambio di esito. Da provare il Goal, a 1.64 sulla lavagna di Eplay24, a 1.62 su Eurobet, a 1.65 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS